«Манчестер Юнайтед» договорился с «Аталантой» о покупке Расмуса Хёйлунда

Руководство «Манчестер Юнайтед» согласовало с «Аталантой» переход форварда Расмуса Хёйлунда. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, сумма сделки по 20-летнему футболисту составит около 70 миллионов евро, включая бонусы. Сообщается, что сам игрок заключил с манкунианцами контракт на пять лет.

Напомним, Хейлунд присоединился к «Аталанте» в августе 2022 года. В прошлом сезоне за команду Джана Пьеро Гасперини он провёл 36 матчей, отличился 11 забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи.