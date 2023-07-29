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«Манчестер Юнайтед» договорился с «Аталантой» о покупке Расмуса Хёйлунда

Датчанин перешёл в итальянскую команду в прошлом году. 
29 июля 2023 21:36
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Манчестер Юнайтед» согласовало с «Аталантой» переход форварда Расмуса Хёйлунда. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, сумма сделки по 20-летнему футболисту составит около 70 миллионов евро, включая бонусы. Сообщается, что сам игрок заключил с манкунианцами контракт на пять лет.

Напомним, Хейлунд присоединился к «Аталанте» в августе 2022 года. В прошлом сезоне за команду Джана Пьеро Гасперини он провёл 36 матчей, отличился 11 забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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