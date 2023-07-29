«Бешикташ» в ближайшее время может подписать футболиста ЦСКА 

Хавбек ЦСКА Бактиер Зайнутдинов в скором времени может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Haber Turk.

Как утверждает источник, «Бешикташ» готов приобрести 25-летнего полузащитника у московской команды за три миллионов евро. Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

Добавим, Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» в августе 2020 года. В минувшем сезоне за команду Владимира Федотова он сыграл 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету 30 игр и 12 забитых мячей за сборную Казахстана.