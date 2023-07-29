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«Бешикташ» в ближайшее время может подписать футболиста ЦСКА 

Он играет в составе армейцев с 2020 года. 
29 июля 2023 21:43
автор: Глеб Шевяков

Хавбек ЦСКА Бактиер Зайнутдинов в скором времени может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Haber Turk.

Как утверждает источник, «Бешикташ» готов приобрести 25-летнего полузащитника у московской команды за три миллионов евро. Сообщается, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

Добавим, Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» в августе 2020 года. В минувшем сезоне за команду Владимира Федотова он сыграл 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету 30 игр и 12 забитых мячей за сборную Казахстана.

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