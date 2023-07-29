Орещук рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру бело-голубых в матче 2-го тура РПЛ c «Крыльями Советов» (3:3).

«Получились два разных тайма. В первой половине встречи не мог нарадоваться, смотря на «Динамо». Получился очень интересный, живой футбол. Во втором тайме бело-голубых подменили, пешком ходили. Похоже, не хватило физики. Ещё Личка не успел вовремя сделать замены», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. «Крылья Советов» пока находятся на 1-й строчке с 4 баллами.