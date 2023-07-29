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«Зенит» на выезде упустил победу над «Ростовом» в матче 2-го тура РПЛ 

Ростовчане сравняли счёт в концовке второго тайма. 
«Зенит» на выезде упустил победу над «Ростовом» в матче 2-го тура РПЛ 
29 июля 2023 21:58
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Футболисты «Зенита» в гостях не смогли обыграть «Ростов» в матче 2-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 1:1.

За сине-бело-голубых забитым мячом отметился форвард Матео Кассьерра. Колумбиец забил гол в ворота соперника на 44-й минуте. В добавленное ко второму тайму время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал нападающий хозяев Николай Комличенко (90+4).

Таким образом, «Зенит» поднимается на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух матчей. «Ростов» располагается на второй строчке с таким же количеством очков.

6 августа «Зенит» примет на своём поле «Динамо», 5 августа «Ростов» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

РПЛ

2-й тур

«Ростов» «Зенит» — 1:1 (0:1)

Голы: Комличенко, 90+4 (пенальти) – Кассьерра, 44.

источник: «Советский спорт»
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