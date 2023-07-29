Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил красную карточку по окончании матча 2-го тура РПЛ, в котором его команда сыграла на выезде вничью с «Ростовом».

Отметим, что очная встреча в Ростове-на-Дону закончилась со счётом 1:1.

После финального свиста 47-летний специалист вступил в словесную перепалку с главным арбитром матча Евгением Кукуляком, за что был удалён с поля.

В настоящее время «Зенит» находится на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков после двух проведённых игр. «Ростов» занимает второе место, имея в своём активе такое же количество очков.