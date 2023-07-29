«Спартак» под руководством Кержакова одержал дебютную победу в чемпионате Сербии

«Спартак» из Суботицы добыл первую победу под руководством Александра Кержакова в чемпионате Сербии.
Отметим, что в 1-м туре Суперлиги красно-белые дома одержали победу над ИМТ со счётом 2:1.
В составе победителей голы забили Алекс Джурасович (43-я минута) и Срджан Хрстич (63). За гостей забитым мячом отметился Милос Лукович, реализовавший пенальти (15).
Добавим, что в следующем туре чемпионата «Спартак» отправится в гости к «Раднику» (5 августа).
Чемпионат Сербии
1-й тур
«Спартак» (Суботица) – ИМТ – 2:1 (1:1)
Голы: Джурасович, 43. Хрстич, 63 – Лукович, 15 (пенальти).
источник: «Советский спорт»