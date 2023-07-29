Валерий Карпин подвёл итоги матча «Ростова» с «Зенитом» во 2-м туре РПЛ 

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 2-го тура чемпионата России, в котором жёлто-синие дома сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

«Недоволен, конечно. Нельзя только на табло смотреть, нужно смотреть и на ход игры. Один удар у «Зенита» в створ ворот и гол. Мы сами отдали голевую на наши ворота, а не потому что «Зенит» что-то сделал», — приводит слова 54-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, в данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счёт четыре очка после двух проведённых матчей. 5 августа подопечные Карпина отправятся в гости к «Крыльям Советов».