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Валерий Карпин подвёл итоги матча «Ростова» с «Зенитом» во 2-м туре РПЛ 

В прошедшей встрече команды обменялись голами. 
29 июля 2023 22:45
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 2-го тура чемпионата России, в котором жёлто-синие дома сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

«Недоволен, конечно. Нельзя только на табло смотреть, нужно смотреть и на ход игры. Один удар у «Зенита» в створ ворот и гол. Мы сами отдали голевую на наши ворота, а не потому что «Зенит» что-то сделал», — приводит слова 54-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, в данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счёт четыре очка после двух проведённых матчей. 5 августа подопечные Карпина отправятся в гости к «Крыльям Советов».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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