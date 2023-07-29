Бывший игрок «Реала» Хамес Родригес перешёл в «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» объявил о заключении контракта с полузащитником Хамесом Родригесом. Об этом сообщает пресс-служба трёхцветных.

Как утверждает источник, 32-летний футболист подписал трудовое соглашение с бразильским клубом на два года.

Напомним, в апреле нынешнего года Родгигес покинул «Олимпиакос» и с тех пор находился в статусе свободного агента. Ранее в карьере колумбиец играл в составе «Аль-Райяна», «Эвертона», «Баварии», «Монако», «Порту» и мадридского «Реала». Он является двукратным победителем Лиги чемпионов и дважды становился чемпионом Испании и Германии.