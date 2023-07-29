ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Семак рассказал, за что его удалили после матча с «Ростовом»

Наставник питерцев получил красную карточку уже после финального свистка.
Семак рассказал, за что его удалили после матча с «Ростовом»
29 июля 2023 23:18
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Зенит"

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак в интервью «Советскому спорту» рассказал, за что арбитр матча Евгений Кукуляк показал ему красную карточку после финального свистка.

- Можете рассказать, что произошло после финального свистка, что вы сказали Кукуляку, дословно?

- Ничего. Спросил у арбитра, видел ли он момент с Клаудиньо, когда ему открытыми шипами на голень наступили. Чистый фол. А он мне дал красную карточку, сказал, что я не имею права к нему подходить. Больше ничего.

Встреча завершилась со счётом 1:1. За сине-бело-голубых забитым мячом отметился форвард Матео Кассьерра. Колумбиец забил гол в ворота соперника на 44-й минуте. В добавленное ко второму тайму время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал нападающий хозяев Николай Комличенко (90+4).

Таким образом, «Зенит» поднимается на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух матчей. «Ростов» располагается на второй строчке с таким же количеством очков.

6 августа «Зенит» примет на своём поле «Динамо», 5 августа «Ростов» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

источник: «Советский спорт»
Семак прокомментировал пенальти в ворота «Зенита» на последних минутах матча с «Ростовом»
Семак прокомментировал пенальти в ворота «Зенита» на последних минутах матча с «Ростовом»
Питерцы упустили победу в добавленное арбитром время.
29.07.2023 23:23
Футбол
автор: Александр Шульгин
Судья Федотов прокомментировал удаление Семака после завершения матча «Ростов» – «Зенит»
Наставник сине-бело-голубых пропустит матч РПЛ с «Динамо».
29.07.2023 23:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший игрок «Реала» Хамес Родригес перешёл в «Сан-Паулу»
Хавбек находился в статусе свободного агента с апреля.
29.07.2023 22:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Валерий Карпин подвёл итоги матча «Ростова» с «Зенитом» во 2-м туре РПЛ 
В прошедшей встрече команды обменялись голами. 
29.07.2023 22:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» под руководством Кержакова одержал дебютную победу в чемпионате Сербии
Команда российского специалиста обыграла ИМТ на старте национального первенства.
29.07.2023 22:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сергей Семак заработал удаление после завершения матча «Ростов» — «Зенит»
Встреча завершилась со счётом 1:1.
29.07.2023 22:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» на выезде упустил победу над «Ростовом» в матче 2-го тура РПЛ 
«Зенит» на выезде упустил победу над «Ростовом» в матче 2-го тура РПЛ 
Ростовчане сравняли счёт в концовке второго тайма. 
29.07.2023 21:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Орещук рассказал, чего не хватило «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»
Встреча завершилась со счётом 3:3.
29.07.2023 21:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.