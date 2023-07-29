Семак оценил дебют Страхиньи Эраковича за «Зенит» 

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебютном матче защитника Страхиньи Эраковича в составе питерского клуба, а также оценил возвращение Марио Фернандеса в чемпионат России.

Оба игрока приняли участие во встрече 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Что касается Эраковича, мне он понравился. Очень хорошо и надёжно работает с мячом, достаточно быстро. Хорошо играет в единоборствах. По Марио уже видно, что он набирает форму. Поймёт требования, которые есть, и совсем скоро будет приносить пользу команде», – приводит слова Семака пресс-служба петербуржцев.

Добавим, Эракович перешёл в «Зенит» из «Црвены Звезды» в прошедшее межсезонье, а Фернандес присоединился на правах свободного агента.