Матч между «Барселоной» и «Реалом» обновил рекорд посещаемости эль-класико в США

«Барселона» оказалась сильнее мадридского «Реала» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонского клуба.

В составе победителей отличились Усман Дембеле, Фермин Лопес Мартин и Ферран Торрес.

Игру посетили 82 026 зрителей при вмещаемости 105 тысяч человек. Данный показатель является рекорд для эль-класико в США. Также это самая большая посещаемость футбольного матча в истории стадиона.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Миланом» (2 августа), а «Реал» встретится с «Ювентусом» (3 августа).