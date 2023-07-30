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Матч между «Барселоной» и «Реалом» обновил рекорд посещаемости эль-класико в США

Встреча прошла на «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас, США)
30 июля 2023 09:17
автор: Степан Шереметьев

«Барселона» оказалась сильнее мадридского «Реала» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонского клуба.

В составе победителей отличились Усман Дембеле, Фермин Лопес Мартин и Ферран Торрес.

Игру посетили 82 026 зрителей при вмещаемости 105 тысяч человек. Данный показатель является рекорд для эль-класико в США. Также это самая большая посещаемость футбольного матча в истории стадиона.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Миланом» (2 августа), а «Реал» встретится с «Ювентусом» (3 августа).

источник: «Советский спорт»
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