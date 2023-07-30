«Барселона» готова расторгнуть контракт с защитником Дестом

«Барселона» рассматривает вариант с расторжением соглашения с защитником Сержиньо Дестом.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Хави Мигель, к такой мере руководство «сине-гранатовых» прибегнет, если не сможет продать 22-летнего футболиста в ближайшие несколько недель.

Минувший сезон Сержиньо провел на правах аренды в «Милане».

Отмечается, что Дест не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави. Американец принимает участие в турне команды в США, но не производит впечатление на руководство и наставника.