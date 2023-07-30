Сергей Семак высказался о будущем Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника команды Вендела.

«Останется ли в «Зените» Вендел? Посмотрим. На сегодняшний день Вендел в «Зените», у него контракт с клубом. Посмотрим. Пока трансферное окно не закрылось, все может быть», — приводит слова Сергея Семака ТАСС.

Напомним, бразилец пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» и прилетел в Санкт-Петербург только 25 июля. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до середины 2027 года. Ряд СМИ сообщает, что главным претендентом на покупку Вендела является клуб «Фламенго».