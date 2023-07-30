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Сенников сомневается, что «Динамо» сможет отказать «Зениту» в трансфере Тюкавина

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 7 млн евро.
30 июля 2023 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал относительно потенциального трансфера форварда «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит».

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма выкупа футболиста для зарубежных клубов составляет 15 миллионов евро

«Конечно, «Зенит» способен предложить такую сумму «Динамо» за Тюкавина, от которой бело-голубые не смогут отказаться. Понятно, что «Зенит» не предложит «Динамо» € 60 млн. Петербуржцам нет смысла завышать ставки на футболистов, потому что у них и так хороший состав. Даже € 20-30 млн за Тюкавина – это нереальная сумма», — цитирует Сенникова «РБ- Спорт».

Контракт Тюкавина с «Динамо» действует до конца июня 2024 года.

источник: «РБ-Спорт»
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