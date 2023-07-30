Сенников сомневается, что «Динамо» сможет отказать «Зениту» в трансфере Тюкавина

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал относительно потенциального трансфера форварда «Динамо» Константина Тюкавина в «Зенит».

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма выкупа футболиста для зарубежных клубов составляет 15 миллионов евро

«Конечно, «Зенит» способен предложить такую сумму «Динамо» за Тюкавина, от которой бело-голубые не смогут отказаться. Понятно, что «Зенит» не предложит «Динамо» € 60 млн. Петербуржцам нет смысла завышать ставки на футболистов, потому что у них и так хороший состав. Даже € 20-30 млн за Тюкавина – это нереальная сумма», — цитирует Сенникова «РБ- Спорт».

Контракт Тюкавина с «Динамо» действует до конца июня 2024 года.