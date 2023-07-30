В «Оренбурге» рассказали о процессе получения российского гражданства Веры и Мансильи

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о процессе получения российского гражданства полузащитником Лукасом Верой и нападающим Брайаном Мансильей.

«На данный момент клуб не занимался вопросом о получении российского гражданства Веры и Мансильи. Если игроки обратятся к нам, то мы обязательно поможем им», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Вера присоединился к «Оренбургу» в июле 2022 года. В сезоне-2022/2023 аргентинец отыграл за оренбургскую команду 30 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.

Что до Мансильи, то «Оренбург» взял в аренду аргентинского форварда у клуба «Расинг». В середине 2023 года оренбуржцы подписали с Мансильей контракт на три года. В минувшем сезоне он провёл 25 встреч за свой клуб, в которых забил пять голов и оформил семь ассистов.