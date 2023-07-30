«Рубин» — «Оренбург»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

Очередной игровой день 2-го тура чемпионата России по футболу начнётся матчем между казанским «Рубином» и «Оренбургом».

Встреча пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени.

Игру покажет премиальный канал «Матч Премьер», прямая трансляция начнётся за пять минут до стартового свистка. Также на сайте холдинга организована платная трансляция матча.

В 1-м туре Российской премьер-лиги «Рубин» сыграл в гостях вничью с «Локомотивом» (2:2), а «Оренбург» уступил на выезде «Спартаку» (2:3).