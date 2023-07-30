Защитник «Ростова» Терентьев считает, что команде не хватило времени в матче РПЛ с «Зенитом»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев высказался об игре команды в матче 2-го тура РПЛ с «Зенитом».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 1:1.

«Не хвaтило времени, сравняли на последних минутaх. «Зенит» играл по счёту. Во вторoм тайме мы больше владели мячoм, старались забить. Предполагaлось, что проведу весь матч или вынужденная зaмена Осипенко виновата? Я нe знаю. Это надо у тренeров спрашивать», — приводит «РБ Спорт» слова Терентьева.

«Ростов» смог сравнять счёт на 91-й минуте. Нападающий хозяев Николай Комличенко реализовал пенальти.