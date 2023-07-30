ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Защитник «Ростова» Терентьев считает, что команде не хватило времени в матче РПЛ с «Зенитом»

Команда Валерия Карпина смогла отыграться в концовке встречи.
30 июля 2023 12:51
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Ростова» Денис Терентьев высказался об игре команды в матче 2-го тура РПЛ с «Зенитом».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 1:1.

«Не хвaтило времени, сравняли на последних минутaх. «Зенит» играл по счёту. Во вторoм тайме мы больше владели мячoм, старались забить. Предполагaлось, что проведу весь матч или вынужденная зaмена Осипенко виновата? Я нe знаю. Это надо у тренeров спрашивать», — приводит «РБ Спорт» слова Терентьева.

«Ростов» смог сравнять счёт на 91-й минуте. Нападающий хозяев Николай Комличенко реализовал пенальти.

источник: «РБ-Спорт»
«Это не по-мужски». Бубнов раскритиковал Мантуана за поведение в матче с «Ростовом»
30.07.2023 13:08
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дедушка Адамова оценил слухи о переходе внука в «Оренбург»
Контракт 23-летнего игрока с «Зенитом» действует до июня 2026 года.
30.07.2023 12:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Бывший игрок «Рубина» Сибайя назвал Бердыева лучшим тренером в своей жизни
В настоящее время он работает тренером.
30.07.2023 12:23
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал, за какую сумму он согласился бы завершить карьеру
Игрок выступает за «Сочи» с 2022 года.
30.07.2023 12:12
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Рубин» — «Оренбург»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
«Рубин» — «Оренбург»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
Второй день 2-го тура Российской премьер-лиги начнётся матчем в Самаре
30.07.2023 12:09
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Герта» установила уникальное достижение в матче с «Фортуной» во Второй Бундеслиге
У команды на поле одновременно находились три родных брата. Ранее Пал Дардаи также выступал за команду.
30.07.2023 11:58
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал о своих тратах за месяц
Речь о приличной сумме.
30.07.2023 11:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
В «Оренбурге» рассказали о процессе получения российского гражданства Веры и Мансильи
Игроки могут стать натурализованными россиянами.
30.07.2023 11:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.