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«Это не по-мужски». Бубнов раскритиковал Мантуана за поведение в матче с «Ростовом»

30 июля 2023 13:08
автор: Александр Поволоцкий

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал потасовку, которая произошла во время матча 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит». Матч завершился со счётом 1:1.

В ходе встречи возник конфликт полузащитника ростовчан Хорена Байрамяна и вингера «Зенита» Густаво Мантуана. Байрамян слегка боднул соперника, а тот упал и начал симулировать боль.

«Так падать и кривляться — неспортивное поведение. Мантуан рассчитывал, что судья даст сопернику красную карточку. Но там Кукуляк разобрался в ситуации. У латиноамериканцев подобное поведение часто встречается. Это не по-мужски», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» открыл счёт на 44-й минуте с помощью гола Матео Кассьерры. Но на 4-й добавленной минуте Николай Комличенко сравнял счёт.

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал стычку Хорена Байрамяна и Густаво Мантуана в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Что касается момента с Мантуаном и Байрамяном, то так падать и кривляться — это, конечно, неспортивное поведение. Бразилец рассчитывал, что судья даст сопернику красную карточку, но Кукуляк грамотно разобрался в ситуации. У латиноамериканцев такое поведение встречается сплошь и рядом — да и не только у них. Вспомните хотя бы стычку Матерацци с Зиданом. Идут на всё, лишь бы извлечь для себя пользу. На мой взгляд, это не по-мужски», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В составе «Зенита» отличился Матео Кассьерра, а за «Ростов» забил Николай Комличенко.

источник: Sportbox.ru
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