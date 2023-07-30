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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков: у «Зенита» в игре с нами было всего 1,5 момента

Команды набрали по четыре очка после двух туров.
30 июля 2023 13:23
автор: Никита Плохих

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в интервью «Советскому спорту» поделился эмоциями от матча 2-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.

«Я думаю, как минимум мы не заслуживали поражения. У «Зенита» было 1,5 момента. Мы и отмечали, когда играли, что «Зенит» хорош тем, что может наказать за любую ошибку. Мы сегодня совершили одну, максимум две ошибки, за что были наказаны. В целом, я думаю, мы заслуживали немножко больше, чем поражение. А по ходу игры могли рассчитывать на большее», заявил Песьяков.

Автором голом «Зенита» стал Матео Кассьерра. В составе «Ростова» отличился Николай Комличенко, реализовавший пенальти.

источник: «Советский спорт»
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