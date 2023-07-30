Российская премьер-лига отказала «Спартаку» в переносе матча с «Уралом»

«Спартак» просил Российскую премьер-лигу (РПЛ) перенести матч 4-го тура чемпионата с «Уралом» в Екатеринбурге с 11 на 12 августа, но получил отказ, сообщает «Матч ТВ».

Причина отказа не уточняется, красно-белые просили о переносе в связи с плотным календарём: 5 августа «Спартак» сыграет в Казани против «Рубина» в РПЛ, а 8-го числа того же месяца примет в Москве «Пари НН» в Кубке России.

Матч «Урал» — «Спартак» откроет 11 августа 4-й тур РПЛ и начнётся в 18:00 по московскому времени.