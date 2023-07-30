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Голкипер сборной России Сергей Песьяков: я уже давно вошёл в сотню лучших вратарей планеты

В активе вратаря два матча за национальную команду.
30 июля 2023 13:50
автор: Никита Плохих

Голкипер «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков назвал главную цель в своей карьере.

Отметим, что вратарь дебютировал в РПЛ в 2006 году, выступая за «Шинник».

«Ну, о чём сейчас можно мечтать. Довольно сложный вопрос. Наверное, хочу выйти в 100. Первое, что на ум пришло. В топ-100 лучших вратарей мира? Я туда уже давно вошёл (смеётся). Хочу сыграть 100 «сухих» матчей в чемпионатах России. Но это из рода фантастики. Сейчас их около 70 вроде, но точную цифру вряд ли назову. Не слежу», — рассказал Песьяков.

На данный момент Сергей провёл в элитном дивизионе чемпионата России 225 матчей, в которых 55 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.

источник: «Советский спорт»
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