Роман Широков: Малком — легенда «Зенита»? Перебор

Бывший футболист Роман Широков высказал мнение, что называть нападающего Малкома легендой «Зенита» — перебор.

«Можно ли назвать Малкома легендой «Зенита»? Это перебор. Легенды — российские ребята: Аршавин, Денисов, Малафеев. Может, частично Широков. Но не Малком», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, Малком перешёл из российского клуба в «Аль-Хиляль».

В СМИ сообщалось, что команда из Саудовской Аравии приобрела футболиста за 60 млн евро.

В «Аль-Хиляле» Малком будет выступать под 77-м номером. В санкт-петербургском клубе бразилец играл под номером 10.