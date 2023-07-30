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«Рубин» — «Оренбург»: стартовые составы команд

Игровой день Российской премьер-лиги откроется матчем в Казани.
30 июля 2023 14:02
автор: Максим Скороходов

«Рубин» и «Оренбург» объявили стартовые составе на матч 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рахмоналиев, Иву, Фамейе, Даку.

«Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья, Гюрлюк.

Встреча пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и начнётся в 15:00 по московскому времени.

В 1-м туре РПЛ «Рубин» сыграл в гостях вничью с «Локомотивом» (2:2), а «Оренбург» уступил на выезде «Спартаку» (2:3).

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