Нигерийский форвард ЦСКА Чидера Эджуке вновь приостановил контракт с российским клубом.

Футболист воспользовался поправкой ФИФА. Эджуке подписал однолетнее соглашение с «Антверпеном», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Летом прошлого года Эджуке уже приостанавливал контракт с ЦСКА и ушел на год в «Герту». В составе клуба из Германии он провел 21 матч, в которых отдал три результативные передачи.

Соглашение нигерийца с ЦСКА истекает в 2024 году.

Чидера перешел в российский клуб в августе 2020 года. Нпадающий провел за ЦСКА 65 игр, отметился 10 голами и восемью результативными передачами.