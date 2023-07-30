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Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и перешел в «Антверпен»

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 5,5 млн евро.
Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и перешел в «Антверпен»
30 июля 2023 14:50
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Нигерийский форвард ЦСКА Чидера Эджуке вновь приостановил контракт с российским клубом.

Футболист воспользовался поправкой ФИФА. Эджуке подписал однолетнее соглашение с «Антверпеном», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Летом прошлого года Эджуке уже приостанавливал контракт с ЦСКА и ушел на год в «Герту». В составе клуба из Германии он провел 21 матч, в которых отдал три результативные передачи.

Соглашение нигерийца с ЦСКА истекает в 2024 году.

Чидера перешел в российский клуб в августе 2020 года. Нпадающий провел за ЦСКА 65 игр, отметился 10 голами и восемью результативными передачами.

источник: ФК «Антверпен»
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