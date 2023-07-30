Лахиялов заявил, что начал смотреть РПЛ из-за Малкома

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов прокомментировал уход форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль»

«Я думаю, если взять в общем, чемпионат России потерял мастера. Малком был здесь одним из сильнейших футболистов. По прошлому сезону, на мой взгляд, самым сильным. Это тот футболист, из-за которого я лично включал телевизор и смотрел российский чемпионат. С уходом Малкома, по-моему, больше потеряла РПЛ, чем «Зенит», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Малком перешёл из российского клуба в «Аль-Хиляль».

В СМИ сообщалось, что команда из Саудовской Аравии приобрела футболиста за 60 млн евро.

В «Аль-Хиляле» Малком будет выступать под 77-м номером. В санкт-петербургском клубе бразилец играл под номером 10.