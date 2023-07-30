Стрепетов считает, что «Зенит» подарил «Ростову» ничью

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов оценил игру сине-бело-голубых в матче 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

«В атаке у «Зенита» не было взаимопонимания. Не попал в игру Бакаев, не понимали друг друга Ерохин, Мантуан и Кассьерра. Особенно это было заметно в моментах, когда «Зенит» проводил быстрые атаки», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

За сине-бело-голубых забитым мячом отметился форвард Матео Кассьерра. Колумбиец забил гол в ворота соперника на 44-й минуте. В добавленное ко второму тайму время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал нападающий хозяев Николай Комличенко (90+4).

Таким образом, «Зенит» поднимается на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух матчей. «Ростов» располагается на второй строчке с таким же количеством очков.

6 августа «Зенит» примет на своём поле «Динамо», 5 августа «Ростов» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».