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Рылов не уверен в том, что завершит карьеру в 2024 году

Спортсмен строит планы на будущее.
Рылов не уверен в том, что завершит карьеру в 2024 году
30 июля 2023 15:03
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов уточнил свои слова о том, что планирует завершить карьеру в 2024 году.

«Все почемуто решили, что я завершаю карьеру, а я просто думаю о будущем и говорю о том, как это может быть. Это же нормально. Это в принципе нормально задумываться об этом. Но я не сказал, что точно закончу. Планирую. Может быть, сезон сложится хорошо и я почувствую в себе силы продолжать. Кто знает? Пока все идет так, что с возрастом все тяжелее плыть 200 м, а со спринтом не особо получается», - приводит «Матч ТВ» слова Рылова.

На Играх в Токио Евгений выиграл две золотые медали — на дистанциях 100 и 200 м на спине. Также в его активе бронза Олимпиады в Рио-де-Жанейро (200 м спина) и серебро Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем. Ранее стало известно, что Международная федерация плавания (World Aquatics) примет решение о предоставлении допуска российским и белорусским спортсменам на соревнования под своей эгидой позднее в 2023 году.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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