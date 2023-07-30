«Факел» - «Локомотив»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

Во втором туре чемпионата России по футболу московский «Локомотив» сыграет в гостях против «Факела».

Встреча пройдёт в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнётся в 17:30 по московскому времени.

Игру покажет премиальный канал «Матч Премьер», прямая трансляция запланирована за пять минут до стартового свистка. Также на сайте холдинга организована платная трансляция матча.

В 1-м туре Российской премьер-лиги «Факел» уступил в гостях «Ростову» (1:2), а «Локомотив» сыграл дома вничью с «Рубином» (2:2).