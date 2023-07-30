ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Страхиня Эракович оценил свой дебют за «Зенит»

Футболист вышел на поле в матче против «Ростова» (1:1).
30 июля 2023 15:32
автор: Степан Шереметьев

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович оценил свой дебют в составе петербургского клуба.

Напомним, что Эракович вышел на замену в матче против «Ростова» (1:1) вместо травмированного Дмитрия Чистякова на 17-й минуте.

«Я очень рад, что дебютировал, но не могу сказать, что счастлив, потому что мы вели в счете за три минуты до конца. А ведь все было в наших руках! Но выйти на поле в составе «Зенита» — очень радостное событие для меня», — приводит слова игрока пресс-служба сине-бело-голубых.

К слову, Эракович подписал контракт с «Зенитом» до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает серба в 9 миллионов евро.

«Рубин» обыгрывает «Оренбург» после первого тайма
Игровой день Российской премьер-лиги начался матчем в Казани.
30.07.2023 15:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Экс-президент «Зенита» считает, что петербургская команда физически и тактически не готова к сезону
Ранее сине-бело-голубые не смогли обыграть «Ростов» (1:1).
30.07.2023 15:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Рубин» открыл счет в матче с «Оренбургом»
Игра второго тура Российской премьер-лиги проходит в Казани
30.07.2023 15:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Булыкин прокомментировал ничью в матче «Зенита» и «Ростова»
Матч завершился со счетом 1:1.
30.07.2023 15:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Факел» - «Локомотив»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
«Факел» - «Локомотив»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
2-й тур Российской премьер-лиги продолжится матчем в Воронеже.
30.07.2023 15:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
Защитник «Севильи» перешел в «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Он выступал за испанский клуб с 2020 года.
30.07.2023 15:16
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мане пройдёт медицинское обследование для «Аль-Насра» на следующей неделе
Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн евро.
30.07.2023 15:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Рылов не уверен в том, что завершит карьеру в 2024 году
Рылов не уверен в том, что завершит карьеру в 2024 году
Спортсмен строит планы на будущее.
30.07.2023 15:03
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.