Страхиня Эракович оценил свой дебют за «Зенит»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович оценил свой дебют в составе петербургского клуба.

Напомним, что Эракович вышел на замену в матче против «Ростова» (1:1) вместо травмированного Дмитрия Чистякова на 17-й минуте.

«Я очень рад, что дебютировал, но не могу сказать, что счастлив, потому что мы вели в счете за три минуты до конца. А ведь все было в наших руках! Но выйти на поле в составе «Зенита» — очень радостное событие для меня», — приводит слова игрока пресс-служба сине-бело-голубых.

К слову, Эракович подписал контракт с «Зенитом» до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает серба в 9 миллионов евро.