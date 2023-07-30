Экс-президент «Зенита» считает, что петербургская команда физически и тактически не готова к сезону

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением об игре петербуржцев в матче с «Ростовом» (1:1) во втором туре чемпионата России.

«В «Зените» не понравился никто. Видно, что команда и физически, и тактически не готова к сезону. Просто игры не было с «Ростовом». Мы часто говорим, что против «Зенита» играют «в отбой» в чемпионате России, а тут он сам так играл во втором тайме. Это никуда не годится», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

За сине-бело-голубых забитым мячом отметился форвард Матео Кассьерра. Колумбиец забил гол в ворота соперника на 44-й минуте. В добавленное ко второму тайму время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал нападающий хозяев Николай Комличенко (90+4).

«Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух матчей. «Ростов» располагается на второй строчке с таким же количеством очков.

6 августа «Зенит» примет на своём поле «Динамо», 5 августа «Ростов» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».