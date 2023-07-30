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Деменко считает, что отсутствие Семака в матче с «Динамо» не станет проблемой для «Зенита»

Наставник петербуржцев был удалён после игры с «Ростовом».
30 июля 2023 16:16
автор: Максим Скороходов

Экс-полузащитник «Зенита» Маким Деменко рассказал, как на матч его бывшей команды с «Динамо» в рамках 3-го тура РПЛ повлияет дисквалификация главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

Наставник получил красную карточку после завершения игры 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

«Отсутствие Семака в матче с «Динамо» — небольшая проблема. Способ внести коррективы всегда найдётся, к тому же он будет в раздевалке в перерыве. Это не повлияет на ход встречи и мотивацию футболистов. Да и на всех тренировках Семак тоже присутствует, так что у него много возможностей донести свои мысли футболистам», — приводит «Матч ТВ» слова Деменко.

Игра «Зенит» — «Динамо» пройдёт 6 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 19:00 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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