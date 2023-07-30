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Дзюба и Изидор выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Факелом»

Игра начнётся в 17:30 мск.
Дзюба и Изидор выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Факелом»
30 июля 2023 16:20
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Локомотив"

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Локомотива» на матч 2-го тура Российской премьер-лиги.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Магаль, Калинин, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичёв, Погостнов, Самошников, Баринов, Карпукас, Жемалетдинов, Пиняев, Изидор, Дзюба.

Встреча пройдёт в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 17:30 по московскому времени.

В 1-м туре Российской премьер-лиги «Факел» уступил в гостях «Ростову», а «Локомотив» сыграл дома вничью с «Рубином».

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