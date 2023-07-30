«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом», упустив первую победу в РПЛ

«Рубин» в домашнем матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Оренбургом» со счётом 1:1.

У казанцев 35-й минуте забил форвард Джоэль Фамейе, а у гостей — на 81-й защитник Матиас Перес.

В 1-м туре РПЛ «Рубин» сыграл в гостях вничью с «Локомотивом» (2:2), а «Оренбург» уступил на выезде «Спартаку» (2:3).

В следующем матче чемпионата России «Рубин» примет на своём поле «Спартак», а «Оренбург» сыграет дома против «Урала».

РПЛ

2-й тур

«Рубин» (Казань) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:1 (1:0)

Гол: Фамейе, 35 — Перес, 81