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«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом», упустив первую победу в РПЛ

Матч прошёл в Казани.
«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом», упустив первую победу в РПЛ
30 июля 2023 17:01
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

«Рубин» в домашнем матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Оренбургом» со счётом 1:1.

У казанцев 35-й минуте забил форвард Джоэль Фамейе, а у гостей на 81-й защитник Матиас Перес.

В 1-м туре РПЛ «Рубин» сыграл в гостях вничью с «Локомотивом» (2:2), а «Оренбург» уступил на выезде «Спартаку» (2:3).

В следующем матче чемпионата России «Рубин» примет на своём поле «Спартак», а «Оренбург» сыграет дома против «Урала».

РПЛ

2-й тур

«Рубин» (Казань) «Оренбург» (Оренбург) 1:1 (1:0)

Гол: Фамейе, 35 — Перес, 81

источник: «Советский спорт»
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