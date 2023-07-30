«Атлетико» победил «Манчестер Сити» в товарищеском матче

Футболисты мадридского «Атлетико» победили «Манчестер Сити» в товарищеском матче. Встреча в Сеуле завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды.

В составе победителей отличлись Мемфис Депай (66-я минута) и Янник Карраско (74). У чемпионов Англии гол на счету Рубена Диаша (85).

Мадридский «Атлетико» завершил минувший сезон чемпионата Испании на третьем месте. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне стал чемпионом Англии.

В следующем товарищеском матче «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедадом» 2 августа.