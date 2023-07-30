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Агент Эджуке высказался о переходе форварда в «Антверпен»

Ранее игрок приостановил контракт с ЦСКА и перешёл в бельгийский клуб.
30 июля 2023 17:34
автор: Глеб Шевяков

Агент Атта Анеке, представляющий интересы нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке, высказался о переходе своего клиента в «Антверпен».

«В ЦСКА нам ясно дали понять, что тренер не рассчитывает на Чидеру. У них не было конфликта, просто тренер команды видел на позиции Эджуке других футболистов. При иных обстоятельствах Чиди до сих пор выступал бы за ЦСКА», — приводит слова Анеке Metaratings.ru.

Добавим, что ранее Эджуке приостановил соглашение с ЦСКА и присоединился к «Антверпену». В прошлом сезоне он играл в составе «Герты» на правах аренды и провёл за немецкий клуб 21 матч и отметился тремя результативными передачами.

источник: Metaratings.ru
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