Агент Эджуке высказался о переходе форварда в «Антверпен»

Агент Атта Анеке, представляющий интересы нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке, высказался о переходе своего клиента в «Антверпен».

«В ЦСКА нам ясно дали понять, что тренер не рассчитывает на Чидеру. У них не было конфликта, просто тренер команды видел на позиции Эджуке других футболистов. При иных обстоятельствах Чиди до сих пор выступал бы за ЦСКА», — приводит слова Анеке Metaratings.ru.

Добавим, что ранее Эджуке приостановил соглашение с ЦСКА и присоединился к «Антверпену». В прошлом сезоне он играл в составе «Герты» на правах аренды и провёл за немецкий клуб 21 матч и отметился тремя результативными передачами.