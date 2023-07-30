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Мостовой предположил, какое место «Спартак» должен занять в чемпионате России 

В прошлом сезона красно-белые расположились на третьей строчке в РПЛ.
30 июля 2023 18:25
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой дал прогноз по поводу того, какую строчку должен занять московский клуб в РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«У «Спартака» и в прошлом сезоне был такой состав, с которым место ниже третьего — фиаско. Но сейчас клуб сделал усиления, потратил много денег на трансферы. Поэтому, если с нынешним составом «Спартак» не попадёт в тройку РПЛ, — это будет позор. Они обязаны там быть», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Добавим, что в прошлом сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России, расположившись на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счёт 54 очка.

источник: «РБ-Спорт»
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