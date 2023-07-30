Мостовой предположил, какое место «Спартак» должен занять в чемпионате России 

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой дал прогноз по поводу того, какую строчку должен занять московский клуб в РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«У «Спартака» и в прошлом сезоне был такой состав, с которым место ниже третьего — фиаско. Но сейчас клуб сделал усиления, потратил много денег на трансферы. Поэтому, если с нынешним составом «Спартак» не попадёт в тройку РПЛ, — это будет позор. Они обязаны там быть», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Добавим, что в прошлом сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России, расположившись на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счёт 54 очка.