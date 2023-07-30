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Судья Федотов высказался о забитом голе Артёма Дзюбы в матче с «Факелом» 

Воронежский клуб в рамках РПЛ принимает на своём поле «Локомотив».
30 июля 2023 18:46
автор: Глеб Шевяков

Бывший российский арбитр Игорь Федотов считает, что гол «Локомотива» в ворота «Факела» в матче 2-го тура чемпионата России был засчитан ошибочно.

Отметим, что автором забитого мяча на 13-й минуте стал нападающий Артём Дзюба.

«Дзюба, ну, так нельзя, ***. Игрок «Факела» выпрыгивает вверх и пытается сыграть в мяч, а игрок «Локомотива» толкает его в спину, овладевает мячом и забивает гол», – заявил Федотов в своём телеграм-канале.

Добавим, в настоящее время счёт в матче ничейный 1:1.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента в феврале 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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