В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Факел» играет дома против «Локомотива».

Отметим, что счёт в матче стал 2:1 после того, как защитник железнодорожников Наир Тикнизян поразил ворота соперника на 60-й минуте.

Ранее за московский клуб также гол забил форвард Артём Дзюба, а в составе хозяев забитым мячом отметился нападающий Евгений Марков.

Добавим, в 1-м туре чемпионате России «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а «Факел» на выезде проиграл «Ростову» (1:2).