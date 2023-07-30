Лукас Вера объяснил, почему хочет получить российское гражданство 

Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, по какой причине принял решение получить паспорт гражданина России.

«Мне предложили это сделать, и я согласился. Это достаточно неплохо для моего будущего. Прежде всего, это даёт надежду на то, чтобы оказаться в сборной, во‑вторых, это вопрос налогов, которые приходится платить», — приводит слова аргентинца «Матч ТВ».

Напомним, Вера присоединился к «Оренбургу» в июле прошлого года. В минувшем сезоне в составе «горожан» он провёл 30 матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в три миллиона евро.