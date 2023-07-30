«Факел» — «Локомотив»: Тикнизян оформил дубль

Футболисты «Локомотива» забили четвёртый гол в ворота воронежского «Факела» в матче 2-го тура РПЛ.

Защитник красно-зелёных Наир Тикнизян на 89-й минуте оформил дубль, забив четвёртый гол в ворота хозяев. Счёт на табло стал 4:1 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

Счёт в матче открыл Артём Дзюба (13-я минута), затем у железнодорожников отличились Тикнизян (60-я минута) и Сергей Пиняев (67). Гол у хозяев на счету Евгения Маркова (33).

На старте розыгрыша чемпионата России «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а «Факел» в гостях проиграл «Ростову» (1:2).