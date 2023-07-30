Дубль Тикнизяна помог «Локомотиву» одержать гостевую победу над «Факелом»

Футболисты «Локомотива» на выезде разгромили «Факел» в матче 2-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-зелёных.

За московскую команду голы забили форвард Артём Дзюба (13-я минута) и нападающий Сергей Пиняев (67), дубль оформил защитник Наир Тикнизян (60, 89). Автором забитого мяча за хозяев поля стал Евгений Марков (33).

Таким образом, «Локомотив» поднимается на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух проведённых матчей. «Факел» находится на последнем, 16-м месте, не имея в своём активе очков.

РПЛ

2-й тур

«Факел» – «Локомотив» – 1:4 (1:1)

Голы: Марков, 33 – Дзюба, 13. Тикнизян, 60, 89. Пиняев, 67.