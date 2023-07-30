Защитник ЦСКА Дивеев выбыл из строя до конца года из-за травмы

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев выбыл из строя до конца года из-за полученной в матче за Суперкубок России травмы голеностопа, сообщил врач Сергей Измайлов в телеграм-канале армейцев.

«Игорь Дивеев вернулся в Россию после успешной операции в Германии в Россию. С понедельника он приступит к работе над своим восстановлением. Ожидаем его появления в команде на первом зимнем сборе», — сообщил Измайлов.

23-летний Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев во всех турнирах.

Также врач ЦСКА отметил, что Илья Агапов продолжает своё восстановление после травмы, динамика положительная.