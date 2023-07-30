Саудовские клубы интересуются голкипером де Хеа

Испанский голкипер Давид де Хеа может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее голкипер покинул «Манчестер Юнайтед». В настоящий момент де Хеа является свободным агентом.

В составе «Манчестер Юнайтед» де Хеа стал чемпионом английской премьер-лиги, обладателем Кубка Англии, двукратным обладателем Кубка английской футбольной лиги и трёхкратным обладателем Суперкубка Англии. В сезоне-2016/17 «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы.