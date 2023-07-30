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Полузащитник «Локомотива» Марадишвили может в ближайшее время отправиться в аренду в «Урал» 

Красно-зёленые приобрели игрока в 2021 году. 
30 июля 2023 19:36
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Локомотива» Константин Марадишвили может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

«У Марадишвили был вариант с «Ростовом», но он от него отказался. Переход в «Урал» должен быть оформлен в ближайшее время», — сообщил источник издания.

Напомним, «Локомотив» подписал Марадишвили в сентябре 2021 года, заплатив за него ЦСКА семь миллионов евро. В минувшем сезоне в составе железнодорожников он сыграл 26 матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал пять результативных передач. Его контракт со столичной командой действует до лета 2026 года.

источник: Чемпионат.com
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