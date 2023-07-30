«Челси» договорился о покупке игрока «Монако» за 45 миллионов евро

Руководство «Челси» находится в шаге от приобретения защитника «Монако» Акселя Дисаси. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в своих соцсетях.

Как утверждает источник, стороны уже согласовали сделку по 25-летнему игроку. Сообщается, что француз обойдётся «пенсионерам» в 45 миллионов евро. Лондонский клуб может объявить о трансфере на следующей неделе.

Добавим, Дисаси перешёл в «Монако» из «Реймса» в августе 2020 года. В прошедшем сезоне за французскую команду он сыграл 49 матчей, отличился шестью забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи.