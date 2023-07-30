«Химки» вырвали победу у «Нефтехимика» благодаря голу Хосонова

«Химки» на выезде одержали победу над «Нефтехимиком» в матче 3-го тура Первой лиги.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу Андрея Талалаева.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник красно-чёрных Хетаг Хосонов, который реализовал пенальти на 87-й минуте.

Таким образом, «Химки» поднимаются на 14-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав три очка после трёх матчей. «Нефтехимик» опускается на 12 строчку, имея в своём активе такое же количество очков.

Первая лига

3-й тур

«Нефтехимик» – «Химки» – 0:1 (0:0)

Гол: – Хосонов, 87 (пенальти).