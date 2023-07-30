«Химки» вырвали победу у «Нефтехимика» благодаря голу Хосонова

«Химки» на выезде одержали победу над «Нефтехимиком» в матче 3-го тура Первой лиги.
Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу Андрея Талалаева.
Автором единственного забитого мяча стал полузащитник красно-чёрных Хетаг Хосонов, который реализовал пенальти на 87-й минуте.
Таким образом, «Химки» поднимаются на 14-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав три очка после трёх матчей. «Нефтехимик» опускается на 12 строчку, имея в своём активе такое же количество очков.
Первая лига
3-й тур
«Нефтехимик» – «Химки» – 0:1 (0:0)
Гол: – Хосонов, 87 (пенальти).
источник: «Советский спорт»