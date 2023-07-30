В эти минуты проходит матч 2-го тура чемпионата России, в котором «Ахмат» на своём поле встречается с ЦСКА.

Отметим, что счёт стал 1:0 в пользу московской команды после того, как нападающий гостей Фёдор Чалов поразил ворота соперника с 11-метровой отметки на 13-й минуте.

На 12-й минуте встречи с поля был удалён защитник хозяев Марат Быстров.

Добавим, на старте нового сезона РПЛ ЦСКА на выезде потерпел поражение от «Урала» (1:2), а «Ахмат» проиграл дома «Крыльям Советов» (1:2).