В эти минуты в Грозном проходит матч 2-го тура чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА.

Отметим, что на 12-й минуте встрече хозяева встречи остались вдесятером – после просмотра VAR судья Владислав Безбородов показал защитнику Марату Быстрову красную карточку за игру рукой в штрафной площади.

Арбитр указал на 11-метровый удар, который реализовал форвард армейцев Федор Чалов.

Добавим, что в 1-м туре ЦСКА в гостях уступил «Уралу» (1:2), а «Ахмат» дома проиграл «Крыльям Советов» (1:2).