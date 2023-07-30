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Широков высказался о выступлении «Спартака» на старте сезона-2023/2024 

В первом туре национального первенства красно-белые обыграли «Оренбург».
30 июля 2023 20:24
автор: Глеб Шевяков

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением об игре «Спартака» в начале нового сезона в чемпионате России.

«Спартаком» стали восхищаться? Мы очень рано делаем долгосрочные выводы. У «Спартака» часто бывает хорошая весна и невзрачная весна. Можно провести блестяще 27 туров, а потом что-то случится. Как у того же «Ростова», – приводит слова 42-летнего игрока «Чемпионат».

Добавим, в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» на своём поле одержал победу над «Оренбургом» со счётом 3:2. В рамках Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля одолели «Краснодар» (2:1).

источник: Чемпионат.com
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