В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» принимает на своём поле ЦСКА.

Отметим, что грозненцы сравняли счёт после того, как форвард Мохамед Конате реализовал пенальти на 27-й минуте.

С 12-й минуты хозяева поля играют в меньшинстве. Главный судья встречи Владислав Безбородов удалил с поля защитника Марата Быстрова.

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России ЦСКА оказался сильнее «Урала» (1:2), а «Ахмат» на своём поле потерпел поражение от «Крыльев Советов» (1:2).